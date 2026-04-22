Un hombre de 43 años fue asesinado la noche del martes en el sector de Matama, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La víctima, de apellido Murillo y de nacionalidad nicaragüense, viajaba en una motocicleta junto a otro hombre cuando, en apariencia, fueron interceptados por 2 sujetos: uno que se desplazaba en bicicleta y otro en motocicleta.
Según el informe preliminar, los sospechosos habrían amenazado a las víctimas con un arma de fuego. En medio del incidente, el acompañante logró huir del sitio, mientras que Murillo fue impactado por disparos.
El hombre fue declarado sin vida en el lugar, mientras que los agresores se dieron a la fuga.
Agentes judiciales se presentaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.
El caso se mantiene en investigación para esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.