Un hombre de 43 años fue asesinado la noche del martes en el sector de Matama, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima, de apellido Murillo y de nacionalidad nicaragüense, viajaba en una motocicleta junto a otro hombre cuando, en apariencia, fueron interceptados por 2 sujetos: uno que se desplazaba en bicicleta y otro en motocicleta.

Según el informe preliminar, los sospechosos habrían amenazado a las víctimas con un arma de fuego. En medio del incidente, el acompañante logró huir del sitio, mientras que Murillo fue impactado por disparos.

Foto: corresponsal Raúl Cascante

El hombre fue declarado sin vida en el lugar, mientras que los agresores se dieron a la fuga.

Agentes judiciales se presentaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.