Un guarda de seguridad fue asesinado la noche del sábado mientras custodiaba una finca privada en el sector de La Roxana de Pococí, Limón.

Ahora, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles sobre cómo se habría producido el ataque e identificó a la víctima como un hombre de apellido Núñez, de 58 años.

De acuerdo con la información brindada por la Policía Judicial, la alerta ingresó alrededor de las 10:45 p. m., cuando se reportó el homicidio del oficial de seguridad, quien laboraba para una finca privada.

Las primeras diligencias apuntan a que Núñez se encontraba desempeñando sus funciones cuando fue abordado por un grupo de sujetos, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Según la investigación preliminar, los sospechosos pretendían asaltarlo y, por razones que aún se investigan, se produjo un forcejeo o riña entre la víctima y los atacantes.

Durante el altercado, uno de los agresores presuntamente disparó en una ocasión contra Núñez, impactándolo en el abdomen.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar llevándose el arma de fuego que portaba el guarda de seguridad.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer la dinámica del crimen, identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el homicidio.