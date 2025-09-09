Dos hombres asesinados en Alajuela y Limón estaban vinculados a una serie de delitos, según registros policiales.

En Alajuela, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron a la urbanización Santa Fe y dispararon directamente contra cinco personas. Una de ellas falleció y las otras cuatro permanecen hospitalizadas en San Rafael.

La balacera dejó 50 indicios balísticos recolectados por las autoridades, lo que evidencia la violencia del ataque en una zona marcada por disputas entre bandas que buscan controlar el territorio.

La víctima mortal fue un hombre de 25 años, de apellido Díaz, quien contaba con un amplio expediente judicial por delitos como resistencia, daños agravados, transporte de drogas y robo agravado. Entre los heridos se encuentra un menor de 16 años.

En Limón, un joven de 20 años fue asesinado en lo que se presume fue un acto de venganza, ya que estaba relacionado con varios asaltos violentos.

Las autoridades lo identificaron como responsable de robos a estudiantes y adultos mayores, incluso mediante videos que circularon en redes sociales. El último ataque del sospechoso se registró la semana anterior y se viralizó en plataformas digitales.

Ola de violencia deja más víctimas

Además de estos casos, otras tres personas murieron por arma de fuego en Pavas, Jacó y San Carlos, en medio de un amplio operativo policial desplegado en varios sectores de la capital para contener la criminalidad. “El fenómeno del homicidio se mueve a lo largo y ancho del país. No podemos tener un policía en cada esquina de Costa Rica”, declaró Mario Zamora, ministro de Seguridad.

Hasta el 8 de setiembre, el país suma 598 homicidios, siete menos que en el mismo periodo del año anterior.