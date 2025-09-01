Un enfrentamiento entre bandas rivales dejó como saldo la muerte de un hombre identificado preliminarmente como cabecilla del grupo criminal conocido como “Los Picudos”.

El hecho se registró en el sector de La Carpio, en La Uruca, San José.

De acuerdo con la información brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima fue un hombre de apellido González, de 32 años, quien falleció tras recibir varios impactos de bala.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, confirmó la relevancia del caso.

“Este lugar de cuando en cuando nos genera algún tipo de violencia por el tema de disputa de territorios. En esta ocasión pierde la vida un cabecilla del grupo conocido como Los Picudos, un masculino de apellido González de 32 años que resulta herido por arma de fuego”, indicó.

Según los primeros indicios, el ataque estaría vinculado a un conflicto con el grupo rival conocido como “Los Cucas”.

“Estos presuntamente en un enfrentamiento le quitan la vida a este sujeto“, agregó Soto.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer las circunstancias exactas del homicidio y dar con los responsables.