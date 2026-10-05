Asesinan a balazos a ciclista en vía pública

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan el homicidio de un hombre de 34 años, identificado con el apellido Hernández, ocurrido la noche del domingo en la provincia de Limón.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades recibieron la alerta a eso de las 7:45 p. m. por parte de vecinos de la comunidad de Waldeck, en Pacuarito de Siquirres, quienes descubrieron el cuerpo de la víctima tendido sobre la vía pública.

Las primeras indagaciones indican que Hernández se desplazaba a bordo de una bicicleta por la zona cuando fue interceptado y atacado con un arma de fuego.

Al llegar al sitio, los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual presentaba al menos dos impactos de bala. El cadáver fue remitido a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

De momento, el OIJ mantiene el caso bajo investigación para determinar el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables.