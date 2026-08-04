Asesinan a balazos a actor de la película de Bob Marley

La industria del entretenimiento en Jamaica está de luto tras el asesinato del actor y cantante Brian Boucher, conocido artísticamente como Ras Ajai, quien perdió la vida durante un ataque armado ocurrido el pasado fin de semana.

El crimen se registró el sábado 1 de agosto en Waterford, Portmore, cuando, según reportes preliminares, varios hombres armados interceptaron al artista y abrieron fuego en su contra. Aunque fue trasladado con vida a un centro médico, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Boucher, de 47 años, era reconocido por su carrera en el reggae y por su participación en la película “Bob Marley: One Love”, donde interpretó a Claudie Massop, papel que le dio proyección internacional.

Las autoridades jamaicanas mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del homicidio. Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con el caso.

La muerte del artista ha provocado numerosas muestras de pesar por parte de seguidores y colegas, quienes destacaron su legado tanto en la música como en la actuación.