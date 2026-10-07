Asamblea ya tiene los candidatos que faltaban para magistraturas suplentes de Sala IV

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La Corte Suprema de Justicia remitió este miércoles a la Asamblea Legislativa los seis candidatos que estaban pendientes para completar la nómina de aspirantes a magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.

El envío se realizó mediante el oficio SP 188-2026, fechado este 7 de octubre y dirigido a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez. La decisión había sido adoptada por Corte Plena en sesión del 5 de octubre.

Los candidatos remitidos son:

• Nancy María Quesada Vargas

• Sandra María Pereira Retana

• Eida Shirlenia Pérez Ríos

• Rodrigo Campos Hidalgo

• Gustavo Jiménez Madrigal

• Alfredo Gerardo Araya Vega

La Corte acordó enviar tres mujeres y tres hombres para completar las candidaturas que todavía estaban pendientes.

Con esta comunicación, el Poder Judicial completa el proceso que había quedado inconcluso desde octubre de 2025, cuando envió una primera lista de 18 candidatos —nueve mujeres y nueve hombres— y ordenó abrir otro concurso para completar las plazas restantes.

Tras meses de trabas

El nombramiento de los magistrados suplentes de la Sala IV lleva meses entrabado en la Asamblea Legislativa.

El Congreso incluso intentó devolver la primera nómina y solicitar a la Corte una nueva lista de 24 personas. Sin embargo, la Sala Constitucional posteriormente dejó sin efecto los acuerdos legislativos para devolver los nombres y ordenó que la nómina fuera conocida por el Plenario.

El nuevo concurso desarrollado por el Poder Judicial contó inicialmente con 31 personas que cumplían los requisitos, aunque dos renunciaron. Tras entrevistas y valoración de atestados, la Sala Constitucional recomendó seis nombres para completar las candidaturas pendientes.

En la votación definitiva de Corte Plena, Nancy Quesada obtuvo 18 votos, Sandra Pereira 17 y Eida Pérez 15. Entre los hombres, Rodrigo Campos recibió 22 votos, Gustavo Jiménez 17 y Alfredo Araya 16. Oficio NSP 188-2026 Expediente.

El acuerdo fue declarado firme para agilizar su traslado al Congreso. Durante la sesión, el magistrado Fernando Castillo pidió que se hiciera así “a ver si podemos mandar esto mañana a la Asamblea”.