Asamblea toma decisión sobre denuncias contra diputada por usar “pin soviético”

Luego de que se presentaran dos “denuncias ciudadanas” en contra de la diputada del Partido Frente Amplio (FA), Vianey Mora, por portar un “pin soviético” en la sesión solemne del 1 de mayo, el Directorio del Congreso determinó que no era jurídicamente procedente sancionar, amonestar, censurar éticamente ni registrar el despacho de la diputada, según una revisión de las actas del Directorio.

La resolución del Directorio del pasado 1 de julio señala que el Reglamento de la Asamblea Legislativa faculta a llamar al orden únicamente por el uso de la palabra durante los debates, pero no regula o castiga la vestimenta, pines, insignias o ideologías de los diputados.

También se rechazó la inspección de la oficina de Mora, pero trasladó la gestión del ciudadano Núñez a las jefaturas de fracción “para lo que estimen pertinente”.

La hoz y el martillo fueron el emblema principal de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y fueron adoptados durante la Revolución Rusa, al final de la Primera Guerra Mundial.

Un ciudadano de apellido Madriz solicitó que se le hiciera un llamado de atención institucional a Mora. Mientras que otro ciudadano de apellido Núñez presentó una gestión exigiendo una “censura ética pública” contra Mora y demandó de manera expresa que se realizara una “verificación material” del despacho legislativo de la diputada.

“Comunicar al gestionante que, en los términos concretos en que fue planteada, no resulta procedente instruir al Departamento de Protocolo para que proponga lineamientos generales sobre vestimenta, pines, insignias, distintivos y símbolos visibles durante sesiones solemnes, juramentaciones, recepción de altas autoridades nacionales o extranjeras y demás ceremonias oficiales del Poder Legislativo”, señala el acuerdo del Directorio.

En la sesión ordinaria del 20 de mayo de 2026, el Directorio Legislativo dio curso a ambas notas y solicitó a los gerentes de los departamentos de Asesoría Legal y Protocolo emitir un criterio técnico-jurídico conjunto sobre la competencia de la institución, los alcances del protocolo y la forma adecuada de responder a los petentes.

Reforma al protocolo

Pese a archivar el expediente, por falta de sustento, la discusión interna motivó al Directorio a tomar medidas para el futuro.

A propuesta del secretario Gerald Bogantes y con las observaciones de las prosecretarias Nayuribe Guadamuz y Esmeralda Britton, el Directorio instruyó a los departamentos de Asesoría Legal y Protocolo realizar una reasignación y actualización completa del Reglamento Ceremonial Protocolar.

El objetivo es redactar reformas que resguarden la solemnidad y el “señorío de las diputaciones en su representación nacional” (tanto en el edificio como en eventos inherentes a su cargo), asegurando al mismo tiempo el respeto a la libertad de expresión de los legisladores.

Mora desconocía queja

Grupo Extra consultó a Mora el 29 de junio y aseguró que desconocía la queja interpuesta por el ciudadano de apellido Madriz.