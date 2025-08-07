El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ratificó la renuncia de Stephan Brunner como vicepresidente de la República, al tiempo que confirmó que la Asamblea Legislativa no debía votar para aceptar su salida.

Según el ente electoral, los votos emitidos en 2007 y 2008 es clara en señalar que la dimisión de un vicepresidente es un acto unilateral que no requiere votación, sino únicamente ser conocida por el Congreso.

“Las magistradas y magistrados electorales reiteraron su jurisprudencia en el sentido de que la renuncia es un acto unilateral, razón por la cual no requiere ser votada por la Asamblea Legislativa, sino solo conocida, lo cual se satisface con incluir la renuncia en el orden del día del Plenario”, indicó el TSE.

De esta manera, el debate que sostuvieron los diputados el lunes anterior durante casi dos horas no era necesario, según insistieron los legisladores oficialistas.

“El manejo que se dio a la renuncia de Brunner fue un acto triste y descarado de pura arbitrariedad. Una burla hecha en público a nuestra Constitución y al TSE, de parte de alguien que todos los días se apropia del papel de defensor de la institucionalidad”, señaló el presidente Rodrigo Chaves en su conferencia de prensa semanal.

El mandatario reiteró el discurso de que cuando Laura Chinchilla y Kevin Casas dejaron la vicepresidencia, sus renuncias no se sometieron a votación, sino que simplemente fueron conocidas por el Plenario. Por eso calificó la decisión del Congreso de someter la salida de Brunner a sufragio como una “vergüenza nacional”.

“Por más de 30 años, el Congreso ha recibido la renuncia de magistrados, diputados y vicepresidentes, y solo se conocía y punto. Nunca se había sometido a votación una decisión”, reclamó el presidente.

¿Por qué votaron los diputados?

Pese a la posición del TSE y del Ejecutivo, la mayoría de los diputados respaldó la tesis del presidente del Congreso, Rodrigo Arias, de que la decisión debía votarse, cuya resultado terminó en una aprobación únanime con 45 votos.

“Quiero aclarar que vamos a votar esto en absoluta señal de protesta a mi nombre y el de toda la fracción. Esto no tiene que votarse, como la jurisprudencia y la Constitución lo dice”, aseguró Pilar Cisneros.

El retraso legislativo para conocer la renuncia motivó a Brunner a presentar un recurso de amparo electoral, alegando que la demora podría perjudicar su eventual candidatura a una curul en 2026, ya que la normativa electoral establece que debía dejar el Gabinete antes del 31 de julio.

No obstante, el diputado Ariel Robles advirtió que la carta de renuncia estaba fechada a partir del 1.º de agosto, por lo que los plazos no favorecerían al exfuncionario. Por su parte, la jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro, lanzó una dura crítica.

“Más que camino a una curul, este señor va camino a la cárcel, y me parece que los diputados debemos apoyarlo en eso que le hace tan bien a nuestro país, porque no hay nada peor que la inmunidad”, expresó.

Junto a Brunner también renunciaron las entonces ministras Ángela Mata (Mivah), Marta Esquivel (Planificación), Nogui Acosta (Hacienda) y Cindy Quesada (Mujer); así como los presidentes ejecutivos Juan Manuel Quesada (AyA) y Esmeralda Britton (Junta de Protección Social).

La primera vicepresidencia será asumida ahora por la ministra de Salud, Mary Munive.