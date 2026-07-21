Asamblea Legislativa sufre ciberataque

Yara Jiménez, la presidenta de la Asamblea Legislativa, confirmó este martes que el Congreso fue víctima de un ciberataque.

“Entre anoche y hoy en la madrugada, la Asamblea sufrió una especie de ciberataque. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. He pedido un informe a la Gerencia de Seguridad y de Tecnologías de Información de la Asamblea Legislativa; trataron de vulnerar nuestros sistemas de información acá en la Asamblea Legislativa y eso hizo que tuvieran que intervenir”, confirmó Jiménez.

La presidenta del Congreso confirmó que los sistemas fueron intervenidos para evitar que se vulnerara la información.

“Cuando eso sucede, por supuesto que hay protocolos y el protocolo fue justamente desactivar los sistemas para evitar que los intrusos, que intentaron vulnerar nuestros sistemas, entraran en nuestro sistema y evidentemente, ese es el resultado que tenemos”, destacó.

En desarrollo.