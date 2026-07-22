Asamblea Legislativa restablece su sitio web tras intento de ciberataque

Luego del presunto ciberataque que sufrieron los sistemas informáticos de la Asamblea Legislativa, el Departamento de Tecnologías de Información detalló que el Portal Legislativo y todos los servicios asociados se han restablecido y se encuentran operando con normalidad.

“Nuestro equipo técnico institucional, con la participación del personal del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), realizó las labores correspondientes para solucionar la situación presentada y garantizar la continuidad de los servicios”, señaló.

A la vez, solicitaron que ante cualquier anomalía o inconveniente relacionado con esos servicios, se debe reportar a los canales de soporte de la institución.

Comunicado de la Asamblea Legislativa

Durante la sesión de jefaturas de fracción, la presidenta de la Asamblea Legislativa aseguró que se trató de un “intento de ciberataque”. Durante la reunión, el gerente de seguridad, Allan Salazar,explicó que:

“El evento suscitado ayer, se dio en una manifestación de ataque que, ante las condiciones técnicas con las que cuenta el departamento de Tecnología, logró que se impidiera que se trasladara a otros servidores”, señaló.

Salazar explicó que el servidor que fue objeto de la vulnerabilidad es el que se utiliza para consultas ciudadanas.

El martes, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 47 votos a favor, levantar la sesión del Plenario de este martes, luego del incidente cibernético que afectó los sistemas informáticos de la institución.

La decisión se tomó mediante una moción de orden, con base en una recomendación del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.

Portal podrá ser consultado solo en Costa Rica

Salazar explicó que, de momento, solo podrá ingresarse al portal de la Asamblea Legislativa en Costa Rica y que no está disponible para usuarios en el exterior.

“El portal legislativo está funcionando, está abierto al público, pero solo a nivel de Costa Rica”, dijo Salazar.

Diputados debatieron sobre la continuidad de la sesión del martes. Foto: Mauricio Aguilar.

La diputada de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, aseguró a Grupo Extra que Servicios Técnicos aseguró que, pese a que se publicó el orden del día en el Diario Oficial La Gaceta, no se cumplía en su totalidad el “principio de publicidad” que se requiere para las sesiones legislativas.

El diputado oficialista Nogui Acosta explicó que una persona intentó acceder a uno de los servidores de la Asamblea Legislativa, pero aseguró que los mecanismos de seguridad evitaron afectaciones mayores.

“Fue un incidente. Alguien intentó ingresar a un servidor, los sistemas se encapsularon y evitó que hubiese algún tipo de impacto”, afirmó Acosta.

El incidente también afectó el trabajo de las comisiones, pues varias sesiones tuvieron que suspenderse debido a la falta de acceso a los órdenes del día y a otros documentos necesarios para su funcionamiento.