Asamblea inicia proceso para decidir reelección de magistrada Patricia Solano

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La Asamblea Legislativa inició el proceso para definir si Patricia Solano Castro continuará como magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por un nuevo periodo de ocho años.

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos comunicó la apertura del procedimiento, de conformidad con el artículo 158 de la Constitución Política y el artículo 85, inciso g), del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Como parte del proceso, la Comisión abrió un espacio para que la ciudadanía presente objeciones, observaciones, denuncias o comentarios relacionados con una eventual reelección de Solano.

Según la comunicación oficial, cualquier cuestionamiento deberá estar sustentado con documentos y pruebas que respalden lo señalado.

Las observaciones podrán remitirse al correo electrónico habilitado por el Departamento de Comisiones Legislativas durante un plazo de cinco días naturales posteriores a la publicación del aviso.

Solano integra la Sala Tercera, encargada principalmente de conocer asuntos en materia penal. La eventual continuidad de la magistrada sería por ocho años más.

Una vez cumplidas las etapas correspondientes, será la Asamblea Legislativa la encargada de resolver sobre su reelección o no en el cargo.