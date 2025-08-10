La Asamblea General del Partido Pueblo Soberano (PPSO), en la que se ratificará a Laura Fernández como candidata presidencial, se realizará a sin acceso a la prensa.

Antes de iniciar el acto, se solicitó a los medios de comunicación presentes que abandonaran el recinto, confirmando así que “la Asamblea es cerrada”.

Informaron que solo se permitirá el ingreso de la prensa una vez se realice el anuncio oficial de la ratificación de Fernández.

Antes de que el acto diera inicio, se pudo observar ex jerarcas del oficialismo, entre ellos Stephan Brunner, Marta Esquivel, Nogui Acosta, Esmeralda Britton, Juan Manuel Quesada y Cindy Quesada.

Asimismo, asistieron representantes legislativos vinculados al actual gobierno, como los diputados Daniel Vargas, Paola Nájera, Manuel Morales y la jefa de fracción, Pilar Cisneros.

El PPSO ratificará a Laura Fernández, exministra de Planificación y de la Presidencia, como candidata presidencial para las elecciones de 2026.

Además, impulsará a Francisco Gamboa y Douglas Soto como aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.