Asamblea deja firme devolución de nómina de magistrados suplente a comisión

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El Plenario Legislativo dejó en firme este jueves la decisión de devolver a la Comisión de Nombramientos la nómina de candidatos para elegir magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Los diputados oficialistas rechazaron las mociones de revisión presentadas contra la moción impulsada por el legislador José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), que ordenó regresar la lista al órgano legislativo.

Las revisiones obtuvieron 16 votos a favor y 28 en contra, por lo que no prosperaron.

La presidenta en ejercicio del Congreso, Esmeralda Britton, defendió el procedimiento y aseguró que el Plenario sí cumplió con la disposición emitida por la Sala Constitucional para conocer la nómina.

“En ningún momento se dice que conocer es votar”, afirmó Britton durante la sesión.

La decisión mantiene la polémica abierta alrededor del nombramiento de las magistraturas suplentes, luego de que el pasado lunes el oficialismo aprobara, también con 28 votos, devolver la nómina a comisión en lugar de proceder con la elección.

Diputados de oposición han cuestionado esa interpretación y sostienen que la medida retrasa nuevamente los nombramientos.

El frenteamplista José María Villalta incluso anunció que presentaría una gestión ante la Sala Constitucional por considerar que existe un incumplimiento de lo ordenado por ese tribunal.