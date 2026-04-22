Asamblea da primer aval a millonarios préstamos para tren rápido de pasajeros

El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente 25.291, que consiste en dos préstamos por $800 millones para el Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana, uno de los proyectos prioritarios de la presidenta electa, Laura Fernández.

El proyecto fue aprobado antes de finalizar la sesión ordinaria de este martes y contó con el respaldo de 48 legisladores.

“Es una maravillosa noticia para Costa Rica. Por fin vamos a dar pasos en la dirección correcta para un sistema de transporte público de primer mundo y de calidad, con trenes que van a dar el servicio siete días a la semana”, aseveró Cisneros a Grupo Extra.

La iniciativa contempla la construcción, el equipamiento y la puesta en operación de 52 kilómetros de vía doble, desde Paraíso de Cartago hasta San Ramón de Alajuela.

Segundo debate será el jueves

Cisneros aseguró que el proyecto prevé beneficiar a al menos 100 mil personas y que se fijó para el próximo jueves su discusión en el plenario, con el fin de que sea aprobado en segundo debate.

“Entonces, realmente creo que esta Asamblea Legislativa se está poniendo una flor en el ojal, lástima (que sea) a la salida. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena”, dijo la legisladora.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, aseguró que el proyecto “es la única solución para el transporte público de Costa Rica”.

“Creo que esto va a facilitar no solamente que nos transportemos todos los costarricenses, sino que va a ser reactivación económica y un aporte a la calidad de vida de todos”, aseguró.

Añadió que, a partir de la aprobación en segundo debate, la ejecución quedará a cargo del Poder Ejecutivo.

$24 millones para expropiaciones

Para desarrollar el proyecto, se requieren 145 expropiaciones a lo largo de los 52 kilómetros, y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) destinará $24 millones para ejecutarlas.

El titular del MOPT, Efraím Zeledón Leiva, aseguró en una audiencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios que el Ministerio de Hacienda autorizó ¢10 mil millones adicionales para el próximo año, destinados a las expropiaciones necesarias para el proyecto.

Por su parte, Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), señaló que se realizó un trabajo previo para estudiar los terrenos que deben ser expropiados.

“Una vez que se apruebe el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, podemos iniciar las expropiaciones como tal. Antes no se puede, porque no vamos a expropiar si el proyecto no ha sido aprobado”, señaló Bermúdez luego de la sesión en la que se dictaminó el proyecto.

Por otro lado, el jerarca indicó en esa ocasión que el MOPT recomendó la construcción de 11 pasos a desnivel, aunque Incofer planteó únicamente nueve, puesto que dos de estos se ubican en lugares emblemáticos y su colocación conllevaría impactos urbanísticos.

Uno de estos pasos a desnivel estaba previsto a un costado de la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, y otro en San Joaquín de Flores, Heredia.

Además, mencionó que el TRP tendrá una tarifa que no será superior a la que los usuarios pagan actualmente por el servicio.