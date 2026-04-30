Asamblea 2022-2026 aprobó más de 650 leyes

La Asamblea Legislativa 2022-2026 cerró un ciclo legislativo de cuatro años con un saldo de 681 leyes aprobadas en segundo debate. Sin embargo, los datos revelan una marcada diferencia en la producción legal dependiendo de quién ostentaba el control de la agenda: si el Poder Ejecutivo o las fracciones legislativas.
El calendario legislativo alterna el control de la agenda cada tres meses. En el balance final de los cuatro años, la diferencia es contundente:
Entre líneas: A pesar del volumen, existe una crítica interna sobre la calidad de la legislación. Algunos legisladores señalan que muchas de las normas aprobadas corresponden a “cuestiones menores”, autorizaciones o traslados que no necesariamente “mueven la aguja” para la sociedad en general.
Los pilares de la gestión:
Control político en cifras:
Además de legislar, los diputados impulsaron investigaciones críticas sobre el financiamiento de partidos políticos, irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el caso “Barrenador”. El periodo también estuvo marcado por mociones de censura contra ministros y el levantamiento de inmunidad al presidente en dos ocasiones.
Los actuales legisladores finalizaron su paso por el Congreso este 30 de abril, dejando un registro total de 770 expedientes conocidos por el plenario, incluyendo aquellos que quedaron pendientes de aprobación final.