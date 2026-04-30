Asamblea 2022-2026 aprobó más de 650 leyes

La Asamblea Legislativa 2022-2026 cerró un ciclo legislativo de cuatro años con un saldo de 681 leyes aprobadas en segundo debate. Sin embargo, los datos revelan una marcada diferencia en la producción legal dependiendo de quién ostentaba el control de la agenda: si el Poder Ejecutivo o las fracciones legislativas.

El calendario legislativo alterna el control de la agenda cada tres meses. En el balance final de los cuatro años, la diferencia es contundente:

546 iniciativas fueron aprobadas cuando las fracciones del Congreso tenían el control.

fueron aprobadas cuando las fracciones del Congreso tenían el control. 135 proyectos lograron luz verde bajo la coordinación del Ejecutivo.

Entre líneas: A pesar del volumen, existe una crítica interna sobre la calidad de la legislación. Algunos legisladores señalan que muchas de las normas aprobadas corresponden a “cuestiones menores”, autorizaciones o traslados que no necesariamente “mueven la aguja” para la sociedad en general.

Los pilares de la gestión:

Seguridad: Se aprobaron 27 proyectos en esta materia. Destacan la reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales vinculados al crimen organizado, la ley contra préstamos “gota a gota”, la penalización del reclutamiento de menores y la autorización de allanamientos las 24 horas.

Economía y Hacienda: El Congreso autorizó más de 3,080 millones de dólares para infraestructura (puentes, escuelas, carreteras) y 5,000 millones de dólares en eurobonos para el manejo de la deuda. También se aprobaron rebajas impositivas para nuevas pymes y trabajadores independientes.

Educación: La agenda se centró en paliar los rezagos de la pandemia, la estabilidad de educadores interinos y la regulación de la inteligencia artificial.

Impacto Social: Resaltan leyes como la de “olvido oncológico” para sobrevivientes de cáncer, la licencia remunerada por duelo y protecciones para la niñez y adultos mayores.

Control político en cifras:

Además de legislar, los diputados impulsaron investigaciones críticas sobre el financiamiento de partidos políticos, irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el caso “Barrenador”. El periodo también estuvo marcado por mociones de censura contra ministros y el levantamiento de inmunidad al presidente en dos ocasiones.

Los actuales legisladores finalizaron su paso por el Congreso este 30 de abril, dejando un registro total de 770 expedientes conocidos por el plenario, incluyendo aquellos que quedaron pendientes de aprobación final.