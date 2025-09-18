Un total de 1.326 denuncias por robos y asaltos a locales comerciales y viviendas registra el cantón de Sarapiquí de Heredia entre el 2021 y 2025.

De acuerdo con las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), esta incidencia criminal ha afectado principalmente los distritos de Puerto Viejo y Horquetas, que acumulan el 80% de las denuncias.

En uno de los casos más recientes, el dueño de un local y su familia fueron abordados de manera violenta por una banda criminal, que los retuvo por muchas horas y después de robarse dinero en efectivo, procedieron a robar los vehículos.

Se trataría de una o varias bandas que se dedican a realizar asaltos violentos en la zona, especialmente a viviendas de lujo y automóviles de alta gama.

“Llegaron seis sujetos, tumbaron la puerta, me golpearon en la cabeza y me patearon por todo lado. Luego me ordenaron que me callara y, tras tirarme al suelo, hice todo lo que me indicaban”, relató uno de los afectados.

Las autoridades del OIJ realizaron varios allanamientos contra una banda que realizaba asaltos de este tipo en Sarapiquí y San Carlos, cuyos líderes serían de la zona del cantón herediano.

Un comerciante, que prefirió no ser identificado, indicó que a lo interno del cantón existe una preocupación por este comportamiento delictivo violento.

“Empezamos a recibir llamadas intimidantes y luego nos atacaron, igual que a muchas familias que están siendo agredidas por detrás de sus casas. Parece que estudian el comportamiento de las familias”, afirmó.

Las principales modalidades utilizadas por los asaltantes son la forzadura, el arma de fuego y blanca, así como los boquetes.

En el caso de los boquetes, son generalmente aplicados por bandas dedicadas a robos de cajeros automáticos o bóvedas de establecimientos comerciales, algunas ligadas con el uso del acetileno.

Robo de vehículos

Las autoridades judiciales tienen reportado un total de 139 robos de vehículos en Sarapiquí durante esos últimos cinco años.

Esto a pesar de que el cantón herediano ha sido identificado por las autoridades judiciales como un centro de “bodega” donde se almacenan los carros robados de otras zonas del país.

La principal razón, es la cercanía con las zonas fronterizas del país y la facilidad de movilizarlos por esas rutas, según el OIJ.