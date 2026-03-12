Asaltos se disparan los sábados entre 6 p.m. y 9 p.m.

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Los sábados entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m. se registra la mayor cantidad de asaltos en Costa Rica, según el Informe Anual 2025 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que identifica este patrón dentro del comportamiento de la criminalidad en el país. El abogado y ex funcionario del OIJ, Adrián Quesada, explicó a qué se debe esta situación.

“Esto coincide cuando hay un mayor movimiento de personas, actividades en centros comerciales y actividades de ocio, lo que genera más oportunidades para el delincuente” indicó.

Según el informe, en promedio, ocurre un asalto cada una hora y 6 minutos en nuestro país, esto quiere decir, un aproximado de 22 denuncias diarias a nivel nacional, siendo un total de 7.923 casos durante el año 2025.

Aunque esta cifra total representa una disminución del 16,73% en comparación con las 9.514 denuncias que hubo en el 2024, la concentración delictiva en horarios específicos de la noche deja entre ver que la vigilancia puede verse comprometida por la aglomeración de personas.

“El hecho de que haya una disminución, no significa que el problema esté resuelto, siempre puede existir un subregistro de denuncias, por lo que es fundamental que las víctimas denuncien para que las autoridades puedan mapear mejor las zonas”, mencionó el experto.

Perfil de la víctima

Existe un grupo de edad que, por lo que general, es el que más sufre estos incidentes, se trata de los jóvenes entre 18 y 29 años. Esta población coincide con ser la más activa en espacios públicos durante los fines de semana y la que mantiene un uso constante de celulares y/o tablets, lo que los convierte en objetivo principal para los delincuentes, los cuales actúan bajo modalidades rápidas como el arrebato (1.418 casos en 2025), la intimidación verbal (451 casos), arma blanca y arma de fuego (1.906 y 2.579 casos respectivamente).

Los delincuentes suelen buscar los métodos de ejecución más rápida para evitar enfrentamientos directos, llevándose objetos de gran valor y fácil reventa, como los celulares principalmente.

San José: provincia con más casos

La capital, al ser la provincia de mayor concentración de comercios, medios de transporte y población, registró 3.954 asaltos en el último año. Principalmente en los siguientes distritos: Hospital con 495 casos, seguido de la Merced con 466 y la Catedral con 426, donde este delito por la noche se manifiesta con mayor frecuencia.

Esta realidad ha obligado a la Fuerza Pública y al OIJ a redoblar esfuerzos en operativos, patrullajes y control preventivo específicamente ejecutados para combatir estos actos delictivos.

Sin embargo, las autoridades advierten que el hecho de que las cifras generales hayan bajado no significa que las personas deban descuidarse, al contario, deben estar más atentas y vigilantes en su entorno. Asimismo, mantener medidas básicas de prevención, como cuidar los objetos personales, evitar distracciones con el celular en vía pública y reportar cualquier situación sospechosa.

El experto recomienda a la población denunciar cualquier tipo de acto delictivo, ya que la seguridad, en parte, depende de las denuncias que se realicen.

“Entre más información brindemos a las autoridades, mejor se podrán preparar ellas, la seguridad también depende de las denuncias que aportemos y de la colaboración ciudadana”, indicó haciendo énfasis en que cada denuncia ayuda a combatir y a desplegar recursos en los minutos y horas donde la población es más vulnerable.

Se espera que para este 2026, se siga manteniendo la baja en estos delitos, como resultado conjunto entre las autoridades correspondientes.