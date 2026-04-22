La Oficina Regional de Orotina del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en el video, ya que figura como sospechoso del delito de asalto.
Los hechos ocurrieron el pasado 13 de febrero del 2026 a eso de las 7:41p.m. en Orotina, en Alajuela, cuando en apariencia el sospechoso llegó a bordo de una motocicleta color rojo sin placas, ingresó a un minisuper y, tras amenazar con un arma de fuego, exigía tanto el dinero de la caja registradora como los celulares de las personas que se encontraban en el lugar; sin embargo, solo logró retirarse del sitio con un teléfono celular.
El sospechoso vestía camiseta manga larga color blanco con logo color negro en el pecho, pantalón color negro, tenis color negro y utilizaba casco de motocicleta color negro.
Los agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.