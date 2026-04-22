La Oficina Regional de Orotina del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en el video, ya que figura como sospechoso del delito de asalto.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de febrero del 2026 a eso de las 7:41p.m. en Orotina, en Alajuela, cuando en apariencia el sospechoso llegó a bordo de una motocicleta color rojo sin placas, ingresó a un minisuper y, tras amenazar con un arma de fuego, exigía tanto el dinero de la caja registradora como los celulares de las personas que se encontraban en el lugar; sin embargo, solo logró retirarse del sitio con un teléfono celular.

Video: OIJ

El sospechoso vestía camiseta manga larga color blanco con logo color negro en el pecho, pantalón color negro, tenis color negro y utilizaba casco de motocicleta color negro.

Los agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.