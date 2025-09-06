El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un violento asalto a una vivienda en Peréz Zeledón.

Según destacan las autoridades, los hechos se habrían dado a eso de las 2:00 a.m. de este sábado, específicamente en el sector de Santa Teresa de Cajón.

El reporte preliminar de las autoridades menciona que en apariencia 5 sujetos habrían ingresado a una vivienda.

En el interior del inmueble se encontraba un adulto mayor, que fue identificado de apellido Webb, de 77 años. A este lo inmovilizan y lo hieren en varias ocasiones con arma blanca.

Los sospechosos sustrajeron en apariencia un millón de colones y documentos personales de la víctima, para posteriormente fugarse.

El adulto mayor fue trasladado a un centro médico local para ser atendido.

El caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades.