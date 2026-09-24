Asalto a finca ganadera deja un hombre herido de bala en cabeza y brazo

Varios sujetos se escondían cerca de la vivienda

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La mañana de este jueves, en una finca de Sarapiquí, frente al río Sucio, se presentó un asalto donde un hombre resultó herido de bala en la cabeza y en uno de sus brazos. 

Según comentó el afectado, en horas de la mañana salió a retirar dinero para pagarles a los peones de la finca; a su regreso encontró la casa desordenada. 

Vídeo: Corresponsal de la zona.

En apariencia, varios sujetos que se escondían cerca de la vivienda dispararon en múltiples ocasiones, impactando al hombre en uno de sus brazos y superficialmente en la cabeza. 

Debido a la situación, varios cuerpos policiales se hicieron presentes en la zona, que es de difícil acceso; una unidad de la Cruz Roja valoró al herido. 

Vídeo: Corresponsal de la zona.

Según el afectado, se percataron desde hace varios días que un dron sobrevolaba la zona; además, les alertó observar dos motocicletas a la orilla de la calle. Aparentemente, según las autoridades, se trataba de los agresores. 

En el sitio, la policía ubicó bolsos con dinero y armas largas. Agentes del OIJ de Sarapiquí continúan haciendo revisiones en el lugar.

Con información del corresponsal de la zona.

Foto: Corresponsal de la zona.