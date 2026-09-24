Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La mañana de este jueves, en una finca de Sarapiquí, frente al río Sucio, se presentó un asalto donde un hombre resultó herido de bala en la cabeza y en uno de sus brazos.

Según comentó el afectado, en horas de la mañana salió a retirar dinero para pagarles a los peones de la finca; a su regreso encontró la casa desordenada.

Vídeo: Corresponsal de la zona.

En apariencia, varios sujetos que se escondían cerca de la vivienda dispararon en múltiples ocasiones, impactando al hombre en uno de sus brazos y superficialmente en la cabeza.

Debido a la situación, varios cuerpos policiales se hicieron presentes en la zona, que es de difícil acceso; una unidad de la Cruz Roja valoró al herido.

Vídeo: Corresponsal de la zona.

Según el afectado, se percataron desde hace varios días que un dron sobrevolaba la zona; además, les alertó observar dos motocicletas a la orilla de la calle. Aparentemente, según las autoridades, se trataba de los agresores.

En el sitio, la policía ubicó bolsos con dinero y armas largas. Agentes del OIJ de Sarapiquí continúan haciendo revisiones en el lugar.

Con información del corresponsal de la zona.