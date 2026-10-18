Asaltantes roban en casa y antes de huir dejan grafiti al OIJ

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Cuatro sujetos armados asaltaron una vivienda en calle Bombillo, en Horquetas de Sarapiquí, donde encañonaron y maniataron a un hombre para robar varios artículos y un vehículo.

Antes de escapar, dejaron un grafiti dirigido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una de las paredes del inmueble.

Foto: corresponsal Alfie Gatgens.

El hecho ocurrió cerca de las 7:00 p. m. del sábado. Según la información preliminar, los sospechosos sustrajeron diversos artículos del hogar y una Toyota Hilux gris, doble cabina, modelo 2023.

Antes de huir, escribieron con aerosol la frase “OIJ me la pela HP”, un mensaje desafiante contra las autoridades judiciales que quedó plasmado en la pared de la vivienda.

Foto: corresponsal Alfie Gatgens.

Según la información suministrada, esta estructura delictiva tendría alrededor de tres años de operar en Sarapiquí, la Zona Norte y la región del Caribe.

El caso está bajo investigación del OIJ, cuyos agentes realizan las diligencias para identificar a los responsables y tratar de ubicar el vehículo robado.

Con información del corresponsal Alfie Gatgens.