El asaltante que fue abatido por autoridades de Fuerza Pública en Moravia habría amenazado a unos estudiantes con un arma de fuego en la cabeza.

Así lo confirmó Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, tras la consulta de Diario Extra.

El jerarca indicó que los estudiantes explicaron que el joven los intentó asaltar y puso un arma de fuego en la cabeza de los menores.

Sin embargo, los jóvenes corrieron y el asaltante no supo como reaccionar.

Las autoridades de Fuerza Pública se encontraban cerca de la zona y encontraron al sujeto, que al verse acorralado sacó un arma de fuego y amenazó a los policías.

Por este motivo, uno de los oficiales le disparó y tras ser impactado por las balas, el sospechoso falleció en el sitio.