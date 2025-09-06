El hombre de 21 años y de apellido Washington, que falleció tras amenazar con arma de fuego a oficiales de Fuerza Pública en Moravia, había indicado al dueño de la propiedad donde alquilaba, que no le iba a cancelar la mensualidad.

Vecinos de la urbanización Fabiola, en La Trinidad de Moravia, indicaron que el sujeto merodeó la zona de forma sospechosa horas antes del incidente, y que incluso se escucharon algunas detonaciones de arma de fuego.

Posteriormente, las autoridades recibieron una alerta sobre un aparente asaltante que habría atacado a estudiantes en la zona. Oficiales de la Fuerza Pública interceptaron al sospechoso luego de que este corriera varios metros para intentar escapar.

Al verse acorralado, el sujeto sacó lo que parecía ser un arma de fuego y amenazó a los agentes. Los oficiales le advirtieron que bajara el arma, pero el sospechoso no acató la orden e intentó accionarla, por lo que uno de los oficiales le disparó. Los impactos de bala le causaron la muerte de forma inmediata en el sitio.

“El compañero se vio en la necesidad de ejercer la defensa. Accionó su arma de fuego y, como resultado, el sujeto falleció en el lugar”, explicó Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública.

Vecino de la zona

Cubillo confirmó que el sujeto alquilaba un apartamento cerca del lugar de los hechos y que había amenazado al dueño con no pagar el alquiler.

“Como resultado de esa amenaza, el propietario interpuso un proceso de desalojo. Además, la comunidad ya había emitido alertas sobre la conducta del sujeto”, agregó.

Tras verificar sus antecedentes, las autoridades confirmaron que Washington tenía causas abiertas por robo agravado, amenazas a funcionarios públicos y daños, con un amplio historial delictivo.