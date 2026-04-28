El alcalde de Grecia, Donald Quesada, confirmó que fue víctima de un asalto a su vivienda la tarde de este martes.

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Quesada explicó que le sustrajeron relojes Rolex, una caja fuerte, computadoras y electrodomésticos en cajas incluida una licuadora adquirida recientemente.

Ladrones rompieron vidrios para ingresar (Foto: Cortesía)

“Estaba en el Concejo Municipal cuando me llamaron los vecinos, que habían escuchado como un vidrio que habían quebrado fuerte y me han entrado ya algunas llamadas. Mi casa es un poquito grande, la puerta al frente es de vidrio y la despedazaron”, relató Quesada a Grupo Extra.

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Además, contó que los delincuentes robaron joyas y alrededor de ₡630.000 en efectivo más $1.600 que estaban en la caja fuerte. En total, las pérdidas ascenderían a unos 6 o 7 millones de colones de acuerdo con el funcionario municipal.

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La escena fue abordada por autoridades policiales y se investiga el hecho para intentar dar con los responsables, mientras el alcalde toma medidas de seguridad para resguardar su vivienda.