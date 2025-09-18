La Asociación Obras del Espíritu Santo anunció los detalles de la II Edición de la Torretón de la Alegría, un evento especial que estará lleno de música, color y entusiasmo, con el objetivo de recaudar fondos para los Albergues Juveniles de la Alegría “Torres Espíritu Santo”.

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre, en la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo 2, en un horario de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

Foto: Issac Villalta.

“La entrada será totalmente libre, buscamos dar un gallo pinto a cada una de las familias asistentes, por lo que pedimos una bolsa de arroz o frijoles o alimentos no perecederos para contribuir. Estamos trabajando para darle un hogar a jóvenes para darle una oportunidad de superación con una carrera técnica, universitaria o un oficio”, afirmó el padre Sergio Valverde.

Foto: Issac Villalta.

El productor artístico del evento, Bernardo Quesada, confirmó la participación de una amplia gama de artistas y agrupaciones, entre ellos: Los Ajenos, Son de Tikizia, MasterKey, Gabriel Morúa, Luis Enrique Mejía Godoy, Martín Valverde, entre muchos más.

Foto: Issac Villalta.

Los fondos recaudados estarán destinados a la construcción de las “Torres Espíritu Santo”, una infraestructura ubicada en Barrio Cristo Rey, San José, que busca brindar un espacio digno y seguro para más de 700 jóvenes en condición de alto riesgo social.

El complejo habitacional estará conformado por siete niveles, con 27 habitaciones por planta, diseñado para ofrecer acompañamiento integral, formación técnica, universitaria o en oficios.

Foto: Issac Villalta.

Se necesita una inversión de 500 millones de colones para hacer realidad este sueño.

Las donaciones pueden realizarse a través de los canales oficiales de la Asociación o mediante Sinpe Móvil al 8457-2024, bajo el lema “Yo dono por las Torres”.