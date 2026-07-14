Artistas, comercio y comparsa reciben a alcalde de San José

Con tambores, pancartas y hasta comparsa, así fue recibido el alcalde de San José, Diego Miranda, esta tarde durante la sesión del Concejo Municipal de la capital; esto de cara a la votación sobre el polémico Reglamento de Espectáculos Públicos.

La situación se da tras darse a conocer que el documento prohibiría el baile en restaurantes, así como música en vivo, karaoke y DJs posterior a las 10:00 pm en San José.

Pese a la comitiva, el alcalde Miranda ingresó por la parte posterior del Concejo Municipal de San José, sin que fuese recibido por los manifestantes.

La decisión final sobre las prohibiciones a bares y restaurantes se tomará este martes en el Concejo Municipal de San José.

Foto: Mauricio Aguilar

Foto: Mauricio Aguilar

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