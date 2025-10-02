Pococí luce un nuevo rostro. Entre pinturas, formas y símbolos que recuerdan la memoria colectiva, el artista costarricense Mauricio Cordero (conocido en el mundo artístico como MAO) convirtió varias paredes en un recorrido visual por la historia, la naturaleza y la cultura de este cantón caribeño.

La obra, impulsada por la Municipalidad de Pococí, forma parte de un proceso de renovación urbana que busca rescatar la identidad cultural y recuperar espacios públicos para la comunidad.

Murales en Pococí. Foto: Mauricio Cordero.

“Lo importante para mí con este proyecto es que las personas empiecen a reconocer elementos de nuestra identidad. Nosotros al ser una región en crecimiento, pero también más joven nos ha costado quizás tener esas referencias históricas o de personajes, elementos, y características de la cultura”, explicó el muralista, quien desde muy joven se formó en Costa Rica y años después expandió su experiencia académica y artística en Argentina.

Murales en Pococí. Foto: Mauricio Cordero.

Tres dimensiones de Pococí: historia, naturaleza y cultura

El mural está dividido en varias secciones que integran distintas facetas del cantón. Una de ellas rescata la memoria arquitectónica con referencias a la iglesia de Guápiles, la casa de huéspedes de Diamantes y la Escuela Central de Guápiles, entre otros espacios que aún hoy siguen en pie.

Artista pintó murales en Pococí. Foto: cortesía Raúl Zeledón LP Films.

“Una primera sección habla del patrimonio vivo, que es muy importante, que quise trabajar eso de esa manera para rescatar y a la vez también apropiarnos de todas las infraestructuras o arquitecturas históricas que tenemos nosotros que están actuales, que están vivas, por decirlo así”, señaló el artista.

Otro eje fundamental es la naturaleza, donde el agua actúa como hilo conductor entre montañas, ríos, llanuras y canales hasta llegar a Tortuguero, patrimonio natural de la humanidad.

Murales en Pococí. Foto: Mauricio Cordero.

“Para hacer una ciudad sostenible y una ciudad para la gente, tenemos que tomar en cuenta, toda la parte cultural, y en este caso más específicamente, la parte artística. Nosotros creo que ya nos hemos apropiado de toda la parte que tiene que ver con el recurso hídrico, entonces, en esa sección del mural utiliza el recurso hídrico como un hilo conductor de los paisajes”, añadió.

En la dimensión cultural, el mural rinde homenaje tanto a los pobladores indígenas que sembraban maíz, como a las comunidades diversas que hoy conviven en Pococí.

Murales en Pococí. Foto: Mauricio Cordero.

En una de sus secciones, varias manos de diferentes colores siembran juntas, un símbolo de la riqueza cultural que nace de la mezcla de personas provenientes de distintas partes del país.

Murales en Pococí. Foto: Mauricio Cordero.

“Esta zona fue habitada por indígenas que sembraban maíz. Eso fue el producto base de alimentación por muchos años, y aunque con el tiempo se dejó, mucha gente lo sigue reconociendo como parte de sus antepasados. Somos una región que tiene mucha riqueza cultural de diferentes zonas del país. Eso ha sido una de las cosas más interesantes e importantes de transmitir”, expresó MAO.

@diario.extra #Nacionales | Transcomer presenta Lo Positivo de la semana en Costa Rica. 🌟 Periodista: Fabiana Conejo. Productor: Ronald Vargas. ♬ sonido original – Diario Extra

Una mirada hacia el futuro

El proyecto también tuvo un componente participativo con niños y niñas de la Escuela San Martín, quienes imaginaron cómo debería ser el Pococí del mañana.

En esas secciones aparecen desde casas flotantes hasta transportes futuristas, un ejercicio creativo que une fantasía con realidad histórica.

Foto: Cortesía.

El mensaje que quiere dejar

Al final, el artista espera que quienes pasen frente al mural se lleven algo más que una imagen bonita.

“Como artista lo que siempre busco es tratar de generar o de crear imágenes que sean llamativas, que sean toda una experiencia a nivel estético visual, pero que además también transmitan toda una historia. Yo creo que si las personas lo ven desde esa posición, como con la posibilidad de aprender, pero también de reafirmar todos esos conceptos y todos esos símbolos, para mí el trabajo está más que satisfecho”, concluyó el artista.

Murales en Pococí. Foto: Mauricio Cordero.

Con este mural, Pococí no solo gana un espacio embellecido, sino un lienzo vivo que une pasado, presente y futuro bajo un mismo mensaje: la historia y la cultura son el corazón de las comunidades.