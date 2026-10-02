Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La costarricense Sofi Páez todavía intenta procesar la sorpresa que se llevó al descubrir que Florence Pugh, protagonista de la nueva miniserie de Netflix “East of Eden”, utilizó una de sus canciones en una publicación sobre la producción.

La actriz británica compartió en Instagram una galería de fotografías relacionadas con el detrás de cámaras de la serie y eligió “Ámsterdam”, tema de Páez, como acompañamiento musical.

Para la artista nacional, el gesto llegó de manera inesperada y en medio de una semana especialmente importante para su carrera.

“Yo estoy tratando de procesarlo, todavía no me lo creo. No me lo esperaba para nada”, contó Paez a Grupo Extra.

Foto: Redes sociales

La cantante también reconoció que el momento tiene un significado especial porque admira el trabajo de la actriz británica.

“Demasiado emocionante y no sé ni qué sentir, es muy lindo! La admiro muchísimo a ella y su trabajo”, expresó.

“Es muy lindo también porque justo la semana pasada saqué un nuevo disco, ‘Bodies of Water’, y han sido muchas emociones juntas”, agregó.

“Ámsterdam” forma parte del álbum “Silent Stories”, publicado en 2024. La canción tiene una duración de tres minutos y tres segundos y está disponible en plataformas digitales como Spotify y YouTube.

Por su parte, “East of Eden” llegó a Netflix con siete episodios y tiene a Pugh como protagonista, en el papel de Cathy Ames. La producción adapta la novela homónima publicada en 1952 por el escritor estadounidense John Steinbeck.