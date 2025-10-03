Danny Ocean, cantante y compositor venezolano conocido mundialmente por su éxito “Me Rehuso”(2016), tomó la decisión de retirar una de las canciones más destacadas de su más reciente álbum “Babylon Club”, tras desatarse una polémica relacionada con el artista con quien compartía la colaboración.

Se trata de la canción “Sunshine”, en la que Danny Ocean comparte créditos con el también venezolano Louis BPM.

De acuerdo con medios internacionales, el tema fue retirado de todas las plataformas digitales después de la presentación del rapero en los Premios Juventud, donde apareció con una camisa que llevaba la frase: “Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”.

El mensaje en la camisa de Louis BPM fue interpretado por muchos, incluido Danny Ocean, como un mensaje de odio vinculado a las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Ante la polémica, el intérprete de “Me Rehuso” compartió un mensaje en X en el que manifestó su deseo de que, en el futuro, los venezolanos recuerden a quienes se mantuvieron firmes y fieles a sus valores en los momentos más difíciles.

Ya entendemos porque andas en la tuya tranquilo… Espero que Venezuela se acuerde que fueron los del POP los que tuvieron las bolas bien puestas en el momento más difícil. — Danny Ocean (@Dannocean) September 28, 2025

Tras la eliminación de la colaboración, Louis BPM respondió a Danny Ocean con un video en sus redes sociales, donde lo cuestionó por no haber dialogado directamente con él antes de tomar la decisión.

“¿Qué has hecho tú por la cultura de Venezuela? Te pregunto, dime. Yo no te vi por allá alzando tu bandera y poniendo arriba tus raíces. No te he visto, brother”, afirma el rapero Venezolano en un video publicado en redes sociales.

En medio de esta polémica, Danny Ocean se presentará en nuestro país el próximo sábado 11 de octubre en Centro de Eventos Pedregal en compañía de la también artista colombiana, Elena Rose.