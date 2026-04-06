La popular marca de crema de cacao, “Nutella” se volvió viral este lunes en medio de una transmisión que se llevaba a cabo desde el espacio con la misión del Artemis II.

En las imágenes difundidas en la transmisión oficial de la NASA se aprecia el momento exacto en que un frasco del reconocido producto pasa frente a la cámara dentro de la cápsula y continúa su rumbo dentro de nave con los astronautas.

Vea a continuación el video del curioso momento ocurrido este lunes:

Sobre Artemis II:

Por primera vez, una mujer, Christina Koch; un hombre negro, Victor Glover, y un astronauta no estadounidense, Jeremy Hansen, alcanzarán la Luna.

Hasta ahora, solo los astronautas de las misiones Apolo han alcanzado el satélite, entre 1968 y 1972.

Poco después de iniciar el sobrevuelo, la tripulación de Artemis II también estará a la mayor distancia de la Tierra alcanzada por cualquier humano: 406.772 kilómetros.

Así, superará por 6.600 kilómetros el récord del Apolo 13.