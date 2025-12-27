Arsenal y City siguen firmes en la cima de la Premier League

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Arsenal y Manchester City mantienen viva la lucha por el liderato tras imponerse este sábado en la jornada 18 de la Premier League, en una fecha cargada de emociones dentro y fuera del campo.

En Londres, los Gunners vencieron 2-1 al Brighton para recuperar la cima del campeonato. Martin Ødegaard abrió el marcador y un autogol amplió la ventaja, antes de que Diego Gómez descontara para la visita. El triunfo llega en un tramo clave del calendario, con duelos ante Aston Villa y Liverpool en el horizonte.

El Manchester City tampoco falló y se llevó tres puntos valiosos al vencer 2-1 al Nottingham Forest. Rayan Cherki fue protagonista con una asistencia y el gol decisivo en el cierre del partido, resultado que mantiene a los de Pep Guardiola al acecho del primer lugar.

La jornada también estuvo marcada por un emotivo homenaje a Diogo Jota en Anfield, en el duelo entre Liverpool y Wolverhampton. Los Reds se impusieron 2-1, con goles de Gravenberch y Florian Wirtz, quien anotó su primer tanto con el club.

Con estos resultados, la Premier League sigue mostrando un panorama apretado en la parte alta, mientras el campeonato avanza hacia una fase decisiva.