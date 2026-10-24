Arsenal aprovecha derrota del City y lo alcanza en el liderato

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Londres, Reino Unido (AFP) – El Arsenal dominó 2-0 al Everton en su Emirates Stadium y firmó su séptima victoria en ocho jornadas de la Premier League, lo que permite a los Gunners alcanzar al Manchester City en lo más alto de la tabla con 21 puntos.

El City perdió más temprano 2-1 en el campo del Aston Villa, dejando escapar sus primeros puntos de la temporada, y el vigente campeón no desaprovechó la oportunidad.

Manchester City no pudo ante el Aston Villa

Los ciudadanos siguen líderes pero ahora solo por una mejor diferencia de goles (+11 contra +8).

La Premier League gana así emoción justo antes de una novena jornada, el próximo fin de semana, que se presenta apasionante con el Arsenal midiéndose al Liverpool (5º) y el City al Brighton (3º).