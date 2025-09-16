El sujeto que inspiró el reconocido documental de Netflix “El Estafador de Tinder” fue detenido en Georgia.

Se trata del israelí Simon Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Yehuda Hayut, el cual fue arrestado por las autoridades cuando llegó al aeropuerto de Batumi.

La aprehensión se dio gracias a una petición de la Interpol, según destacó el Ministerio de Interior de Georgia.

“Hablé con él esta mañana después de su detención, pero aún no entendemos el motivo”, afirmó el abogado del sujeto, según medios internacionales.

Imagen archivo de una detención al sujeto en 2019.

Sobre el popular caso

Este caso se volvió viral luego del documental en el que se hizo visible la manera en la que operaba este sujeto.

A través de una serie de fraudes románticos y delitos financieros, el hombre habría logrado hacerse con 10 millones de dólares, todo mediante estafas.

El documental sobre este caso fue estrenado en 2022 y sigue el caso de este sujeto que contactaba a mujeres por Tinder, se ganaba su confianza y posteriormente las estafaba.

Este sospechoso buscaba atraer a las mujeres con citas románicas y una vida extravagante en jets privados y vacaciones de lujo.

El documental que fue furor refleja la historia de 3 mujeres que aseguran haber sido engañadas y robadas.

El sujeto en su momento menciono que lo que se mostraba en el producto de Netflix era falso y catalogó el documental como “una película inventada”.

