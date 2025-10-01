Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón allanaron una vivienda ubicada en Ojo de Agua en Limón y detuvieron a un hombre de 40 años, identificado con el apellido Montel, como sospechoso de dos asaltos cometidos contra transportistas informales en junio pasado.

Según los investigadores, los hechos se produjeron entre las 9:00 p.m. y la medianoche.

El presunto modus operandi consistía en solicitar un servicio de transporte informal desde el sector de Pueblo Nuevo hasta Moín; una vez que los conductores llegaban al destino, el sospechoso los amenazaba con un arma de fuego y les arrancaba teléfonos celulares, dinero, cadenas y otras pertenencias personales.

La investigación puso al detenido como probable autor de los robos tras analizar denuncias, versiones de las víctimas y pruebas recabadas por los agentes.

En el allanamiento, los policías judiciales decomisaron “evidencia importante” vinculada a las causas, que pasará a disposición del Ministerio Público para su valoración pericial.

Montel quedó a la orden del Ministerio Público; la Fiscalía decidirá la calificación de los hechos y las medidas cautelares que correspondan. Fuentes judiciales indicaron que los afectados eran conductores informales que operan rutas locales; ante los asaltos, presentaron las denuncias.