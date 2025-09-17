Oficiales de la Fuerza Pública fueron atacados a balazos la madrugada de este miércoles en el sector de Estrada, en Limón.

Según destacan las autoridades, el hecho se habría presentado mientras los oficiales realizaban un operativo de rutina.

Las autoridades se encontraban interviniendo a 2 sujetos que viajaban en una motocicleta, como parte de un control de carreteras.

En apariencia, 4 sujetos que se desplazaban en 2 motocicletas pasaron por el sitio y arremetieron a balazos con armas de alto calibre contra los oficiales.

Tras este suceso, los oficiales inician el seguimiento de los sospechosos, quienes fueron aprehendidos.

Los sujetos fueron identificados como:

Hombre de apellido Durán, de 20 años (expediente por hurto agravado y robo de combustible).

Hombre de apellido Naranjo, de 21 años (con expediente por robo agravado con arma de fuego).

Hombre de apellido Chávez, de 27 años (con expediente por almacenamiento de droga, robo agravado y portación ilícita de arma permitida).

Hombre de apellido Cortés, de 19 años (con expediente por varios robos agravados durante el presente año).

Las autoridades destacaron que ninguna persona, ni los oficiales, ni los sospechosos, resultaron heridos de gravedad.

Cabe destacar que una de las motocicletas en la que viajaban tenía denuncia de robo.

A los sujetos se les decomisaron 2 armas de fuego, un fusil de asalto AK-47 y una pistola calibre 9 m.m, además de las 2 motocicletas en las que intentaron huir.

Además, les decomisaron 48 municiones calibre 7.62, que son los proyectiles usados por el fusil AK-47, y siete municiones calibre 9 m.m.

Los detenidos fueron puestos a las órdenes de las autoridades judiciales.