El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre un violento suceso que tuvo lugar la tarde del viernes en Jacó.

Según destacan las autoridades, los hechos se dieron pasadas las 3:00 p.m.

De acuerdo con los Agentes del OIJ, los sucesos se presentaron cuando 3 hombres se encontraban dentro de un apartamento.

En apariencia, estos 3 sujetos compartían este inmueble. En determinado momento se habría dado un altercado.

Fue allí cuando, un sujeto de apellido Cubero, de 31 años, arremete a disparos contra los otros 2 hombres. Las víctimas fueron trasladadas a un centro médico local.

Heridos:

Hombre de apellido Jiménez de 30 años.

Hombre de apellido Prendas de 19 años.

Posterior a esto, el sospechoso se habría escapado por un techo. Luego, sobre la vía pública, fue detenido por vecinos del lugar, según informó el OIJ.

Minutos más tarde al sitio llegó la Fuerza Pública, quienes lo detuvieron. Pero al momento de la detención el hombre se desvanece y fallece en el sitio.

El OIJ destacó que el hombre presentaba golpes en la cara y excoriaciones en brazos y rodillas.

Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se encuentra en investigación.