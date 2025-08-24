Un par de personas fueron sorprendidas arrancándose y llevándose estructuras de concreto protectoras de la ciclovía, según el alcalde de Cartago, Mario Redondo.

El alcalde hizo la denuncia en sus redes sociales donde colocó un video que muestra a los sujetos en la aparente actividad ilícita.

Redondo indicó que en este momento la Policía Municipal de la provincia se encuentra realizando la búsqueda del vehículo y de los sujetos.

Esto porque en el video quedaron registrados, así como la placa del camión que habría sido utilizado para cargar las barreras protectoras.

El hecho ocurrió en las cercanías del Instituto Tecnológico de Costa Rica, según el alcalde cartaginés.