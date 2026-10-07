Arrancan procesos para ampliación de Ruta 27

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Tras más de una década de espera, la ampliación de la Ruta 27, que conecta San José con Puntarenas, empieza a tomar forma. Esto tras la solicitud del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de declarar una serie de terrenos como “de interés público” para su futura expropiación.

Según detalla el Diario Oficial La Gaceta, se trata de un total de cuatro espacios ubicados en el cantón de Orotina, donde la carretera atraviesa el camino hacia el puerto de Caldera.

El paso de declaratoria de interés de poco más de 1 kilómetro cuadrado, dividido en tres terrenos, se debe a que desde el MOPT “se ha establecido como necesaria para la continuación del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley de Expropiaciones y sus reformas”.

Las expropiaciones, firmadas por Pablo Camacho como viceministro de Infraestructura, se ubican en los distritos de Hacienda Vieja, Ceiba y Coyolar y actualmente se utilizan como terrenos para vivienda, construcción, potreros y agricultura.

Si bien los terrenos en su totalidad superan los ¢22 millones en valor fiscal, según el Registro Nacional, este precio podría variar según la compra de las autoridades, puesto que no se requieren en su totalidad para los trabajos que se realizarían en la ruta.

“Se deberá continuar con las gestiones necesarias para la adquisición del área requerida, con estricta observancia de los plazos legales y en apego a las disposiciones contenidas en la normativa supra citada”, detalla el procedimiento.

Ampliación de Ruta 27 será clave

El plan de ampliación de la Ruta 27 forma parte de los proyectos clave del MOPT, según detalló el propio jerarca, Efraím Zeledón, quien aseguró a Grupo Extra que este proyecto “va porque va”, esto en mayo de este año.

Según las propias proyecciones de las autoridades, el segundo semestre de este año se utilizará para el diseño de expansión de la carretera, esto con el objetivo de abarcar al menos el 50% de la ruta, con un presupuesto total de $600 millones.

Por su parte, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) mantiene la ampliación de la Ruta 27 como un proyecto que se trabaja junto con la empresa Globalvia, a cargo de la carretera, pero dividido en tres tramos.

Los sectores de trabajo serían de San José a Ciudad Colón, con una longitud de 14,2 kilómetros; de Ciudad Colón hasta Orotina, con una distancia de 38,8 kilómetros; y desde Orotina hasta Caldera, es decir, 23,8 kilómetros.

Grupo Extra intentó conocer el avance del diseño para la ampliación de la carretera; sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de edición.