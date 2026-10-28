Arranca la Expo Tamal: Conozca todo lo que ofrecerá la feria

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A partir de este jueves 29 de octubre y hasta el lunes 2 de noviembre, el cantón de Aserrí celebrará la décima edición de la Expo Tamal, en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.
Debido a obras en el Parque Central, el evento se trasladará al Estadio ST Center, en Santa Teresita, un espacio que cuenta con una carpa de más de 500 metros cuadrados y estacionamiento para más de 150 vehículos. La organización espera recibir a unos 20.000 visitantes.
Los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de tamales tradicionales preparados por reconocidas tamaleras de la zona, además de comidas típicas (como chorreadas, pozol y arracache), repostería, artesanías y juegos mecánicos.
El evento es libre de licor, cigarrillos y vapeo, y parte de los fondos recaudados se destinará a apoyar a organizaciones comunales de Aserrí.