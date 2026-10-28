Arranca la Expo Tamal: Conozca todo lo que ofrecerá la feria

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

A partir de este jueves 29 de octubre y hasta el lunes 2 de noviembre, el cantón de Aserrí celebrará la décima edición de la Expo Tamal, en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.

Debido a obras en el Parque Central, el evento se trasladará al Estadio ST Center, en Santa Teresita, un espacio que cuenta con una carpa de más de 500 metros cuadrados y estacionamiento para más de 150 vehículos. La organización espera recibir a unos 20.000 visitantes.

Los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de tamales tradicionales preparados por reconocidas tamaleras de la zona, además de comidas típicas (como chorreadas, pozol y arracache), repostería, artesanías y juegos mecánicos.

Principales atractivos:

Música y entretenimiento: Conciertos con Corazón Plata, Pitusa y su Combo, Son Kaoba y La Orquesta La Solución.

Conciertos con Corazón Plata, Pitusa y su Combo, Son Kaoba y La Orquesta La Solución. Sábado 31 de octubre: Celebración de Tamalandia Kids para los niños y el tradicional recorrido de mascaradas por el Día Nacional de la Mascarada.

Celebración de Tamalandia Kids para los niños y el tradicional recorrido de mascaradas por el Día Nacional de la Mascarada. Concursos: Competencias de recetas familiares, Cometamales y Familia Tamalera.

El evento es libre de licor, cigarrillos y vapeo, y parte de los fondos recaudados se destinará a apoyar a organizaciones comunales de Aserrí.