Arranca construcción del primer hotel aeroportuario en el país

Costa Rica contará con el primer hotel aeroportuario de la región centroamericana; esto según dió a conocer la concecionaria a cargo de la terminal aérea, Aeris.

Con una inversión de $20 millones, la marca Marriott será la encargada de construir el hotel estilo Moxy, es decir, de pequeño tamaño y con un total de 172 habitaciones para huéspedes y turistas.