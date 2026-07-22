Arranca construcción del primer hotel aeroportuario en el país

Costa Rica contará con el primer hotel aeroportuario de la región centroamericana; esto según dió a conocer la concecionaria a cargo de la terminal aérea, Aeris.
Con una inversión de $20 millones, la marca Marriott será la encargada de construir el hotel estilo Moxy, es decir, de pequeño tamaño y con un total de 172 habitaciones para huéspedes y turistas.
“Este proyecto ampliará la oferta de servicios para pasajeros, tripulaciones y viajeros de negocios, al tiempo que fortalece una infraestructura aeroportuaria moderna y alineada con estándares internacionales”, señaló Ricardo Hernández, director ejecutivo de Aeris.
El hotel tendrá una altura de siete pisos, así como un puente que conecte directamente con el aeropuerto.
“Además, incorporará kioscos oficiales del aeropuerto que permitirán a los huéspedes realizar procesos de registro e impresión de etiquetas de equipaje directamente desde el hotel, optimizando tiempos y reduciendo filas dentro de la terminal”, agregó Aeris.
La construcción se espera concluir para el II semestre del 2027.