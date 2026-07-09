Arquidiócesis de San José confirma fallecimiento de destacado presbítero

La Arquidiócesis de San José, confirmó a través de una publicación en redes sociales el fallecimiento del presbítero Luis Alberto Sánchez Zúñiga, la madrugada del jueves 9 de julio.

“El arzobispo de San José, el obispo auxiliar, el Presbiterio Arquidiocesano, y la Curia Metropolitana comunican con pesar el fallecimiento del: Pbro. Luis Alberto Sánchez Zúñiga. Miembro del clero arquidiocesano. Nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor”, indica la publicación de la Arquidiócesis.

Asimismo, indicaron que los detalles de su funeral serán comunicados en las próximas horas.

Por su parte, la comunidad parroquial de San Isidro Labrador en Vázquez de Coronado expresó su más profundo pesar ante el sensible fallecimiento del presbítero Sánchez Zúñiga, quien desempeñó su ministerio sacerdotal como vicario parroquial en dicha comunidad durante el año 2016.