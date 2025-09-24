El Ministro de Comunicación, Arnold Zamora, reaccionó sobre la denuncia interpuesta por un funcionario público por presuntos abusos en su contra.

Tras el evento de los escáneres en Caldera, Zamora afirmó que se presentará este miércoles a la Fiscalía para “contar la verdad de los hechos”.

“Tengo todas las pruebas. Esto es un tema meramente de adultos. Será un juez de la República que tome la decisión que tenga que tomar. Todos tenemos el derecho a defendernos”, aseguró Zamora.

De la misma forma, el Ministro mencionó el nombre del denunciante porque habla con firmeza y no tiene “nada que esconder”.

En colaboración con Gustavo Castro de Extra Noticias.