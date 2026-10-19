Armonización no logra los votos y se hunde en segundo debate

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La Asamblea Legislativa sometió a la votación definitiva el proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional luego del rompimiento de las negociaciones con Liberación Nacional, pero la iniciativa terminó rechazada al no conseguir los 38 votos necesarios.

Antes de la votación, Alejandro Barrantes, viceministro de la Presidencia, aseguró que el Ejecutivo consideraba agotada la etapa de diálogo y defendió que había llegado el momento de definir el futuro de la propuesta.

“Nosotros ya hemos insistido en que el proyecto tiene que votarse, hay que tomar decisiones. Costa Rica no puede seguir amarrada a esperar eternamente. Estos diálogos solo tienen sentido si hay un fruto. Dialogar por dialogar no tiene ninguna razón de ser”, manifestó.

El jerarca sostuvo que el Gobierno había presentado distintas opciones durante las conversaciones con el PLN, pero señaló que, ante la falta de un acuerdo, la intención era someter el expediente a decisión del Plenario.

“Hoy queda claro que la fracción de Liberación tomó la decisión de no hacerlo. Entonces, bajo esta premisa votaremos el proyecto de ley y que pase lo que tenga que pasar”, afirmó Barrantes.

El PLN y el FA, votaron en contra. Foto: Raquel Vargas.

Sin negociación con FA y Agenda Ciudadana

El viceministro también defendió que el Gobierno concentrara sus conversaciones en sectores con los que consideraba posible alcanzar acuerdos.

“Usted no negocia con quien no tiene puntos de acuerdo y con el Frente Amplio nunca vamos a llegar a un punto de acuerdo en esto. Entonces no vamos a desgastarnos nosotros ni desgastarlos a ellos”, señaló.

Sobre Agenda Ciudadana sostuvo que sus posiciones eran similares a las del Frente Amplio.

La decisión del Ejecutivo de llevar el expediente a votación se produjo después de dos semanas de acercamientos con Liberación Nacional que terminaron sin acuerdo y dejó al proyecto sin los votos suficientes para superar el segundo debate.