Costa Rica contabilizó 350 denuncias por asalto a viviendas, siendo San José la provincia más afectada por este delito, según las cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante el 2025.

En total, la capital lidera la lista con 95 asaltos a viviendas, seguido de Alajuela con 71 delitos y Limón con 59.

De acuerdo con la “Memoria Anual 2025” del OIJ, el cantón central de San José registró 37 casos, posicionándose como uno de los lugares con mayor prevalencia delictiva.

La mayoría de los asaltos ocurrieron en distritos josefinos como Pavas, San Sebastián y Uruca.

Entre la lista, también figuran cantones con comunidades pequeñas como Pococí con 20 denuncias, Siquirres con 11 y Santa Cruz con 14 delitos contra la propiedad.

Las cifras también revelan un aumento en el uso de armas de fuego para ejecutar los asaltos a las viviendas, lo cual estaría relacionado a la existencia persistente de armamento ilegal en Costa Rica.

Esta problemática podría vincularse a la presencia y desarrollo de organizaciones criminales en estas provincias, según afirma el sociólogo José Carlos Chinchilla.

“Un dato interesante es que, en comunidades relativamente pequeñas como Pococí, Siquirres y Santa Cruz, el número de asaltos a casas es relativamente alto en función a la población. Posiblemente esto tenga una vinculación con la existencia de grupos organizados para el narcotráfico”, afirmó el experto.

La prevalencia del uso de armas de fuego es un elemento que provoca otros delitos que podrían inclusive atentar contra la vida de las víctimas.

“En San José y Alajuela por supuesto que los números son altos, pero la población es muy grande. Estamos entendiendo que donde hay una mayor organización criminal y fluya una mayor cantidad de armas, la probabilidad de que una casa sea asaltada es mayor”, agregó Chinchilla.

Estos grupos realizan coordinaciones para vigilar las actividades de las personas que habitan la casa para ejecutar el ingreso ilegal, según Karen Jiménez, coordinadora de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED),

“Identifican a qué hora salen, a qué hora regresan, el perfil de las personas para identificar vulnerabilidades; sobre todo si son adultos mayores, mujeres o jóvenes que puedan quedarse solos en algún momento”, destacó Jiménez.

Otros métodos reportados por las víctimas de estos crímenes fue el uso de objetos contundentes, armas blancas, los golpes y el “candado chino”.

José Carlos Chinchilla Sociólogo La única negociación posible es decir que se lleven lo que ocupen y no resistirse. Lo que procede es ver lo más posible quiénes son y luego plantear una denuncia.

Adicionalmente, de acuerdo con la “Memoria Anual 2025” del OIJ, el 2025 registró una disminución del 17,65% en la cantidad de asaltos a casas comparado con el 2024, donde se contabilizó 425 delitos.

En promedio, ocurrió un asalto a un hogar cada 25 horas con 2 minutos, lo que equivale a una denuncia diaria.

Karen Jiménez Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) Este delito se realiza mucho en zonas urbanas y no tanto en zonas urbanas. El principal método es el uso de armas de fuego, que eso habla mucho del problema del mercado negro de armas que tenemos en Costa Rica.

Recomendaciones

Jiménez recomendó a las personas identificar los puntos de mejora en la seguridad de los hogares para prevenir que los delincuentes ingresen fácilmente.

También sugirió mantener la precaución antes de ingresar o salir de las casas para verificar si existe alguna persona o actividad sospechosa en las cercanías del lugar.

“Hay que considerar la seguridad perimetral y la seguridad de la misma vivienda para prevenir algunos riesgos para evitar que ingresen de manera más fácil”, indicó.

Finalmente, la experta aconsejó una comunicación constante entre los vecinos para mantener informada a la comunidad y alertar a las autoridades en caso de ser necesario.