Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Los operativos realizados en Cartago contra una estructura narco, liderada por alias “Gordo Julio”, dejaron importantes decomisos, según confirmó el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Confirman captura de “Gordo Julio”: lo vinculan a violencia en Cartago

Entre lo incautado destacan un arma de fuego, munición calibre 5.56, utilizada en armas tipo AR-15, vehículos de alta gama, droga, dinero en efectivo y otras evidencias clave para la investigación.

309 puntas de cocaína

824 envoltorios de crack

2239 envoltorios de marihuana

1 kg marihuana comprimida

Estas diligencias se desarrollaron en conjunto con la Policía de Control de Drogas (PCD), como parte de una estrategia para golpear estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y la violencia en la provincia.

Las autoridades indicaron que los operativos continúan en desarrollo, por lo que no se descartan más decomisos en las próximas horas.

Según el OIJ, este tipo de acciones buscan impactar directamente a las organizaciones criminales y contribuir a la reducción de los homicidios, que han tenido un repunte significativo en la zona.