Armas AR-15 ponen en jaque protección de oficiales

La criminalidad organizada en el país ha alcanzado un punto de evolución tecnológica y logística que supera las barreras de protección física de las fuerzas de seguridad.

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lanzó una advertencia sobre la realidad que enfrentan sus oficiales en las calles: los chalecos antibalas convencionales, aunque certificados y de alta calidad, no son capaces de garantizar la vida frente al impacto de proyectiles disparados por fusiles de asalto AR-15.

Este fenómeno, calificado como “latente” por las autoridades, ha cobrado relevancia tras el histórico decomiso de lo que el OIJ denominó como un “mini ejército” tras encontrar un arsenal de armas en La Guácima de Alajuela.

En dicho operativo, se incautaron fusiles y pistolas, mayoritariamente armas AR-15, lo que evidencia que las estructuras criminales ya no solo cuentan con armamento convencional, sino con equipo de guerra diseñado para enfrentamientos de alta intensidad.

Soto fue enfático en que, a pesar de que los cuerpos policiales cuentan con cascos, chalecos y un entrenamiento táctico de nivel internacional, la física de las armas modernas representa un riesgo ineludible.

El fusil AR-15 utiliza munición de calibre 5.56 mm, una bala cuya velocidad y potencia de perforación excede las capacidades de absorción de energía de los blindajes corporales estándar en situaciones críticas.

“El equipo táctico de nosotros es de muy alto nivel, con capacitaciones constantes. Sin embargo, esto no exime que ese tipo de armas, con ese nivel de potencia, pueda producir lesiones a nuestros oficiales en un enfrentamiento. Hay partes del cuerpo que un chaleco simplemente no cubre”, explicó Soto.

Esta vulnerabilidad, sumada a la capacidad de penetración del calibre, sitúa a los agentes en una posición de riesgo extremo cada vez que ejecutan allanamientos o persecuciones contra grupos vinculados al narcotráfico y el sicariato.

El mercado de la “chatarra”

La proliferación de estas armas en suelo costarricense responde a una sofisticada red de tráfico ilegal que ha logrado burlar los controles fronterizos tradicionales.

Según las investigaciones judiciales, el mercado ilegal se alimenta de componentes que ingresan al país de forma fragmentada. Las armas llegan desarmadas, camufladas bajo la declaración de chatarra o repuestos para vehículos, lo que permite que las piezas pasen desapercibidas en las aduanas.

Una vez en el país, estas piezas son ensambladas localmente en talleres clandestinos. El resultado son armas “caseras” o “hechizas” de alta potencia que carecen de números de serie, lo que anula cualquier posibilidad de rastreo por parte de las autoridades y facilita su circulación en el mercado negro.

A esta problemática se suma la detección de aditamentos tecnológicos que incrementan letalidad del armamento. El OIJ ha identificado el uso frecuente de los denominados “switches”, dispositivos que permiten convertir pistolas convencionales en armas de repetición automática, así como el uso de cargadores extendidos que aumentan la capacidad de fuego de los criminales.