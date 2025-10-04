Un hombre de apellido Ramírez, de 32 años, fue detenido por las autoridades tras diversas diligencias policiales.

La detención fue confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en colaboración con la Policía Municipal de San Isidro y la Fuerza Pública.

El hombre fue aprehendido en vía pública en Santo Domingo de Heredia.

“Cabe señalar que a este masculino se le detiene ya que, en apariencia mientras se realizaba este operativo, se percataron de que este supuestamente dentro del vehículo transportaba aparente droga tipo marihuana y un arma de fuego” informó el OIJ

Agentes judiciales ejecutaron la detención, y posteriormente el sujeto fue presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.