Ariel Villalobos venció los malos momentos y conquistó el bronce

El gimnasta Ariel Villalobos protagonizó una de las historias más inspiradoras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de bronce en la final masculina de anillas, un resultado que llegó apenas tres meses después de sufrir una lesión en la muñeca que puso en duda su participación en la cita regional.

El gimnasta costarricense obtuvo una calificación de 13.200 puntos, suficiente para subir al tercer escalón del podio y darle al país otra medalla histórica en la gimnasia artística. El oro fue para el puertorriqueño Edwin Vélez Beléndez, con 13.850 unidades, mientras que la plata quedó en manos del colombiano Andrés Barajas, quien registró 13.450.

Más allá del resultado, la medalla representa la recompensa a un proceso marcado por el dolor, la incertidumbre y la perseverancia. Hace apenas tres meses, Villalobos sufrió una fractura en la muñeca mientras realizaba un elemento de alta dificultad en barra, lesión que lo dejó fuera del Campeonato Panamericano, considerado la principal competencia preparatoria para Santo Domingo.

“No puedo ni describir lo que siento, porque ha sido un camino sumamente difícil y lleno de obstáculos. Hace tres meses me fracturé la muñeca haciendo algo muy riesgoso en barra y eso me dejó fuera de un Panamericano, pero eso no nos quitó el hambre de seguir trabajando y venir aquí a mostrar una buena rutina de anillas”, expresó con la voz entrecortada.

El costarricense aseguró que, aunque aún tiene aspectos por mejorar, esta medalla confirma que el esfuerzo ha valido la pena.

“El niño Ariel debe estar muy orgulloso. A pesar de la fractura no me rendí. Estoy muy contento, no tanto por la medalla, sino por las montones de veces que me he caído y las montones de veces que me he levantado con dolor. Me fracturé, pero seguí, seguí y seguí. Dios recompensa todo el trabajo y el sacrificio”, afirmó. Villalobos recordó que hubo días en los que lloró por perderse competencias importantes y por no poder apoyar la mano lesionada. Sin embargo, nunca perdió la fe de que llegaría una oportunidad para reivindicarse.

“Yo confié en Dios porque era lo único que me quedaba. Decía: ‘No puedo ni siquiera apoyar mi mano y ahora estoy ganando una medalla’.

Estoy muy agradecido con mi familia, con mis abuelos, que han sido un apoyo inmenso, y con mi mamá, que es la persona con la que me desahogo todos los días”, concluyó.