El candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, lanzó una serie de cuestionamientos sobre los métodos de elección del partido oficialista Pueblo Soberano y la supuesta injerencia que tienen algunas figuras sobre la elección de los aspirantes a diputados.
En sus redes sociales, Robles comparó los métodos de elección de la agrupación política que él representa y de los seguidores del rodriguismo asegurando que “son muy diferentes”.
“Requisito de pago para inscripción de diputaciones del FA: 0 colones. Requisito de pago para inscripción de diputaciones de Pueblo Soberano: ¢2.250.000. Método de elección de las candidaturas en el FA: Cada persona afiliada al partido vota por quien guste. Todos los votos cuentan igual. Método de elección de las candidaturas en el Partido Pueblo Soberano: La cúpula, la elite del Partido, Calixto Chaves y Mayuli Ortega eligen las candidaturas“, señaló Robles.
Por su parte, desde la campaña del oficialista afirmaron en junio que el empresario no tenía ningún nexo con la agrupación, pese a que se vio en la presentación de la precandidatura e incluso aseguró que era cercano a la propia aspirante.
“El señor Calixto Chaves no es contribuyente, ni asambleísta del Partido Pueblo Soberano, ni forma parte del equipo de asesores de la precandidata Laura Fernández”, aseguraron desde la agrupación rodriguista.