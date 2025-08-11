El candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, lanzó una serie de cuestionamientos sobre los métodos de elección del partido oficialista Pueblo Soberano y la supuesta injerencia que tienen algunas figuras sobre la elección de los aspirantes a diputados.

En sus redes sociales, Robles comparó los métodos de elección de la agrupación política que él representa y de los seguidores del rodriguismo asegurando que “son muy diferentes”.

“Requisito de pago para inscripción de diputaciones del FA: 0 colones. Requisito de pago para inscripción de diputaciones de Pueblo Soberano: ¢2.250.000. Método de elección de las candidaturas en el FA: Cada persona afiliada al partido vota por quien guste. Todos los votos cuentan igual. Método de elección de las candidaturas en el Partido Pueblo Soberano: La cúpula, la elite del Partido, Calixto Chaves y Mayuli Ortega eligen las candidaturas“, señaló Robles.

Por su parte, desde la campaña del oficialista afirmaron en junio que el empresario no tenía ningún nexo con la agrupación, pese a que se vio en la presentación de la precandidatura e incluso aseguró que era cercano a la propia aspirante.